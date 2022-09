Conoce los efectos de los comentarios negativos en las redes sociales

El ciberacoso no es más que la forma en la que los medios (las plataformas) de comunicación pueden favorecer la violencia e incluso ejercerla sobre distintos grupos de personas”,

Elías Arab, psiquiatra, y Alejandra Díaz, miembro del Centro de Adolescentes y jóvenes de la Clínica Las Condes.

Así como Marjorie, muchas personas sufren ciberacoso todos los días, que no es más que "la forma en la que los medios (las plataformas) de comunicación pueden favorecer la violencia e incluso ejercerla sobre distintos grupos de personas", según un estudio realizado por Elías Arab, psiquiatra, y Alejandra Díaz, miembro del Centro de Adolescentes y jóvenes de la Clínica Las Condes.

Otro ejemplo de ciberacoso es el que viven los influencers.

Es comprensible que no te guste el contenido que realizan, lo que no está bien es llegar al punto de esconderte detrás de una pantalla para lanzar comentarios destructivos a otras personas, independientemente de si las conoces o no.