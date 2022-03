“Cuando me quitaron el seno, un momento que me cambió la vida”

Mónica González Martínez fue diagnosticada con cáncer en el 2016 luego de sentir una bolita “dura” en su seno derecho. Inmediatamente fue al médico, le ordenaron una ecografía, pero los resultados no fueron alentadores, pues el radiólogo, al ver la imagen, notó que la masita tenía bordes irregulares, por lo que al poco tiempo acudió al oncólogo.

Lo que Mónica tenía en su seno derecho recibe el nombre de nódulo sólido, una masa dura que fue retirada en una cuadrantectomía, que es un procedimiento oncológico en el que se retira un cuarto de la mama debido a que el tamaño del tumor era reducido, por lo que no era necesario extirpar la mama completa, explica ella misma.

Luego de este procedimiento comenzó con sus primeros ciclos de quimioterapia y, luego de algunos exámenes de rutina, a mitad del tratamiento se enteró de que aparecieron cuatro nuevos nódulos en su seno. Un panorama que, aunque no era el mejor, fue tomado por Mónica como una oportunidad para demostrarse a sí misma lo fuerte que era. Lea aquí: “El cáncer me enfermó el cuerpo, pero me sanó el alma”

Con la formación de estos tumores su especialista decidió realizar una mastectomía, pues las quimioterapias habían sido ineficaces en su cuerpo y tenía el riesgo de que la enfermedad evolucionara. Entonces, cuando esta mujer decidió perder su seno para conservar su vida: ella quería estar sana para disfrutar de su familia, de sus hijos y de todas las cosas que aún sentía que tenía pendientes. “Cuando les dan la noticia a otras mujeres, muchas veces no reaccionan de buena forma y se rehusan a perder el seno, pero lo primero que pensé fue: ‘Si me quitan el seno, sigo viviendo y aunque los senos hacen parte de la belleza femenina, yo prefiero vivir’”, cuenta Mónica González Martínez.