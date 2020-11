El alma enferma: la somatización no es un mito

El doctor Barco me ejemplifica la dolorosa experiencia de una mujer víctima de la violencia que, sin razón aparente, desarrollaba dolores osteoarticulares, fusionados al recuerdo de lo que le pasó a sus dos pequeños hijos .

Del manejo de las emociones nos han hablado tanto que hoy por hoy parece que deberíamos ser expertos en el tema... Por otro lado, está la búsqueda de la felicidad, ¿quién no quiere ser feliz, cierto?

Del pensamiento a las células

- La falta de expresión de los sentimientos o de las experiencias ante problemas familiares, laborales o económicos, con el devenir del tiempo, debilita el sistema inmune al no liberar este tipo de emociones y, como resultado, las mujeres enferman después de algunos años.

“La presencia de depresión en las personas las hace vulnerables a desarrollar enfermedades de tipo neoplásico, entre ellas el CaMa, cáncer de mama. También se ha identificado en mujeres que no tienen apoyo social y en quienes no pueden afrontar las situaciones de la vida diaria; asimismo, la expresión del miedo persistente a padecer la enfermedad debido a algún antecedente de familiares directos con CaMa genera tristeza, la cual se prolonga durante mucho tiempo y años más tarde pueden presentar la enfermedad”.

No todos los casos

son iguales

En el caso de las víctimas de violencia, debe existir un acompañamiento psicológico y médico tradicional para evitar que la somatización afecte de forma incontrolable la vida de estas personas. Por otro lado, cuando se manejan mal las emociones diarias en casos menos complejos, debemos entender que es mejor ser protagonistas de las circunstancias. El agotamiento emocional y físico, la agresividad o la depresión, también se convierten en detonantes que conducen a la intolerancia, la violencia intrafamiliar y la agresividad social, situaciones directamente asociadas con el estrés y con las enfermedades físicas.

Con su semillero de investigación, el doctor Barco logró determinar que los médicos y los docentes son los profesionales más estresados en Colombia.

“No hay un camino hacia la felicidad, lo digo como médico que trabaja contra el estrés: la felicidad es aquí y ahora, la capacidad de disfrutar el momento presente teniendo en cuenta todos los pequeños detalles. Uno cree que va a ser feliz cuando tenga muchas otras cosas que no se tienen en el momento, pero llega el momento en que se tienen y la persona no es feliz... En el entendido que nos podemos bañar en el mismo río, pero no en la misma agua, podemos hacer mucho por nosotros mismos desde nuestra actitud”, añade Barco.

Aprovechando la entrevista, el experto agrega: “Tengo una aversión a la teminología de coaching y es que muchas personas que se denominan de esta forma no conocen la verdadera interacción del organismo en cuanto a las emociones y por ende no pueden de verdad ayudar a los demás”.

Y sí, el alma enferma al cuerpo, finaliza el experto, pero el hecho de que la herramienta de ayuda esté en nuestro propio cerebro es una buena noticia.