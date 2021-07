El colombiano que casi muere en Corea y otras historias de aquella guerra

Fue llevado primero a Bogotá... Luego, “cuando estábamos allá, fue que ya nos embarcaron y nos trajeron a Cartagena, duramos tres días esperando el buque que nos llevaría a Corea. Primero, pasamos por Panamá, luego por Hawái, pasamos a Tokio, duramos como cuatro días allá, luego nos entrenaron y nos pasaron para la línea de fuego”, narra. Fue entonces cuando ese muchacho colombiano se enfrentó de frente con la muerte. Algo que hoy, 70 años después, recuerda casi como si hubiera ocurrido ayer, y que lo hace tocarse, encima del pantalón, la vieja cicatriz que lleva en su pierna izquierda. “Me sacaron a hacer patrulla de reconocimiento, cuando estábamos allá, en tierra firme, el comandante de la patrulla alertó sobre que venía un pelotón de chinos. Empezaron a lanzarnos granadas, morteros y ahí nos eliminaron”, explica alzando los brazos, como dibujando en el aire aquella escena del momento de terror en que sucedió lo peor. “A mí me cayó una granada cerca de las piernas. Yo pensé que iba a perder una pierna, no me sentía la pierna, pero me fui tocando y tocando hasta que sentí que la tenía completa. Después de ahí, me arrastré hasta que llegué al segundo batallón, donde estaban mis compañeros, ahí nos recogieron. Éramos 14, mataron a 12 y quedamos heridos un muchacho apellido Hernández y yo”, añade a su relato.

Y_tiene claro el día y la hora de aquel suceso que marcó su vida. “Eso fue el 17 de mayo de 1952, a las 11 de la noche. Me llevaron a un hospital, me hicieron el tratamiento necesario y de ahí me tuvieron que llevar a Japón, porque se me abrió la herida haciendo cositas con una enfermera francesa”, dice y ahora ríe a carcajadas al recordar la aventura inolvidable de conocer el amor y también la pasión en medio de la guerra, aunque él no hablaba francés y aquella enfermera tampoco sabía español. “Ella me hablaba en inglés, pero yo no le entendía muy bien. Un puertorriqueño era quien nos traducía”, menciona y los compañeros que están a su lado también ríen pícaramente. Es una sonrisa cómplice también.

Luego de eso, Ely decidió no seguir en aquella guerra. “Dije:_yo no voy a pelear más y me ponía a caminar así...”, afirma y se levanta de su silla, en esta sala del Museo Naval de Cartagena, donde estamos hoy reunidos, para remedarse a sí mismo cojeando para no estar más en la guerra.