Pedro Laza en las alturas...

Por Luis Porras

Especial para El Universal

El capitán anunció con voz nasal que comenzábamos el descenso al aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, por lo cual nos solicitó ajustarnos el cinturón de seguridad y enderezar la silla. Me asomé por la ventanilla, un extenso manto de neblina envolvía la sabana de Bogotá. Quince minutos más tarde, me vi caminando por los largos corredores del aeropuerto. Una amiga de toda la vida me recogió y me dejó en el hostal de siempre. Después de tres o cuatro días ocupado en diligencias de la capital y compartiendo con los amigos del barrio, llegó el domingo 11 de noviembre y decidí hacer algo diferente.

Pedí un taxi y le dije sin agüeros: “Llévame a Monserrate”. Al llegar a la estación decidí subir por el teleférico, el cual me brindó, una vez más, una experiencia visual encantadora. Cuando llegué a su cima, una ligera capa de neblina gravitaba sobre ella y detrás una ráfaga de fino viento presagiaba que iba a ser un día frío, allí nunca se sabe.

En la cumbre del cerro de 3.152 metros sobre el nivel del mar, sobre la cordillera Oriental y de por lo menos 16 millones de años de antigüedad, se construyó una imponente basílica inaugurada en 1920 que alberga el venerable santuario del señor caído de Monserrate, cuya talla fue elaborada por Pedro de Lugo y Albarracín en el siglo XVI.

Cada domingo acuden numerosos fieles, quienes se alejan del bullicio de la ciudad. Muchos entran allí en un espacio de reflexión, con bellos jardines, fuentes de agua limpia, un bosque de niebla, el canto del atardecer, su noche constelada salpicada de los rayos de luna. Ha sido lugar de peregrinaciones religiosas desde la época de la colonia.

Mientras se llevaba a cabo la misa de mediodía en la Basílica repleta, yo buscaba un sitio donde pudiera sentarme y tomarme una cerveza, vi algunos que ofrecían comidas como caldo de costilla, tamales, lechona, changua, chocolate caliente, almojábanas, aguardiente, en fin, toda la gama de la gastronomía popular dominguera andina.

Llegué al puesto de una señora de cejas pobladas y cara de pocos amigos, me miró de pies a cabeza y me dijo con tono de bostezo: ¿A la orden, señor? Le pregunté si tenía cerveza fría y una grabadora, con la misma velocidad de mi pregunta ripostó: No, señor, no estamos en la Costa sino en Monserrate, sitio de recogimiento. Di media vuelta y seguí buscando ese sitio para reposar.