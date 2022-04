Video: la historia de lucha tras una vendedora de dulce de Cartagena

A Maritza Cassiani Cabarcas no le cabe el orgullo en el cuerpo, pero no es soberbia, claro que no, es esa satisfacción que da la certeza del deber cumplido. Sí, esa es la palabra: certeza, porque esta mujer puede mirar atrás y saber que su trabajo de más de treinta años como dulcera le ha permitido sacar adelante a sus hijos.

"Esto es lo que a mí me gusta. Es lo que me apasiona, yo no me veo haciendo otra cosa por el resto de mi vida. Sí, me encanta hacer dulces y que cada persona que me compre un dulce se lleve un poquito del amor.. ¡eso de verdad no tiene precio!", dijo Maritza. Por estos días, la matrona participa en el XII Festival del Dulce Cartagenero que se realiza hasta hoy en la Plaza de Los Coches, en pleno Centro Histórico. Maritza no es novata en esta clase de eventos, ha participado por más de treinta años en los distintos festivales de la ciudad: en el del Pastel, del Frito... incluso hasta festivales municipales ha llevado sus preparaciones y dice que le ha ido excelente.

Hoy, con 49 años bien vividos a cuestas, Maritza se define como una mujer alegre, sobre todas las cosas, trabajadora, guerrera y creyente en Dios; quienes la conocen la describen como un ser encantador, con una personalidad arrolladora y con mucho amor para dar.

Todo ese amor está encarnado, precisamente, en tres seres que, más que sus hijos, son su mayor orgullo: son dos hombres y una mujer que también le heredaron el talento para cocinar.