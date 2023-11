Estos son los nominados a Mejor videojuego del año

La edición de este año, que coincide con el décimo aniversario de los premios, será un encuentro que tendrá lugar el jueves 7 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles (Estados Unidos), donde se premiará a los mejores videojuegos en más de 30 categorías.

En este sentido, entre los seleccionados para el GOTY, Alan Wake 2 y Baldur's Gate 3 se han posicionado entre los favoritos. Sin embargo, tal y como ha detallado la organización en su web, estos títulos también compiten contra Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Respecto a Alan Wake 2 desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Epic Games Publishing, ha recibido siete nominaciones, además de la categoría de mejor juego del año, también ha sido propuesto para Mejor dirección artística, Mejor banda sonora y música, así como Mejor juego de acción.

En cuanto a Baldur’s Gate 3, desarrollado por Larian Studios, según ha compartido Keighley, también se ha coronado con siete nominaciones, entre las que destacan la categoría de Mejor dirección, Mejor narrativa, Mejor banda sonora y música, Mejor juego de rol (RPG) y Mejor multijugador.