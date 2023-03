Prohíben Inteligencia Artificial ChatGPT en Italia: estas fueron las razones

ChatGPT apareció en noviembre de 2022 y fue rápidamente adoptado por usuarios impresionados por su capacidad para responder claramente a preguntas difíciles, escribir sonetos e incluso pasar exámenes.

No obstante, este viernes 31 de marzo las autoridades italianas anunciaron su decisión de bloquear el robot conversacional ChatGPT, acusado de no respetar la legislación sobre los datos personales y de no disponer de un sistema para verificar la edad de los usuarios menores de edad.