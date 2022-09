Ojo con el despido silencioso, la técnica usada por los jefes

Forbes

Sumado a esto, también se encuentran desintereses como: no motivar al empleado, no conceder aumentos, no dar permisos, señalar comentarios de remordimiento y no estar dispuesto a ayudarlo ante una dificultad.

En resumen, el jefe se encarga de frustrar al empleado a toda costa y logra su cometido cuando el trabajador considera que laborar en esa empresa es caso perdido, y entonces planifica renunciar o quedarse para amargarles la vida a los jefe hasta ser despedido.