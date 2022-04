El Cerro de La Popa, entre el deterioro y la restauración ambiental

El funcionario comenta que entre las instituciones encargadas de la vigilancia del cerro, se están llevando a cabo ciertas medidas para la solución de este problema. Una de ellas es la reubicación de algunas de estas familias. Sin embargo, no es un tema sencillo ni algo que se pueda hacer de un día para otro.

Aseguró que se realizó un censo de las cuatro principales invasiones que existen en La Popa: La Bendición de Dios, Sector Kennedy, Sector de La Loma de Diablo (también conocido como el hoyo) y el Sector del Rosario. Están en proceso para trámite de petición de información formal a Gestión de Riego para saber cuántas familias viven exactamente en esos sectores y proceder a hacer el respectivo análisis, teniendo en cuenta que, actualmente, hay un déficit de más de cincuenta mil viviendas con Colvivienda, y que, en este momento, esa misma institución no cuenta con los recursos para brindar subsidios de arriendo a las personas que viven ahí en situación de riesgo y amenaza de erosión en masa.

Ese es un trabajo en conjunto que se hace en estos años, pero que viene dando resultados visibles de una reubicación digna a estas personas en un plazo aproximado de cinco años. Mientras eso sucede, el objetivo es trabajar día a día para tratar de frenar las invasiones.

Esta especie de misión está a cargo del Ecobloque, que es un grupo interinstitucional liderado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y en el que participan entidades como la Policía Nacional, la Secretaría de Participación, la Guardia Ambiental, la Personería Distrital, Gestión de Riesgos de Desastre y la Alcaldía Local.

Avances en la recuperación ambiental

Otra medida que se está llevando son los operativos de restitución de espacio público, “para poder ir recuperando esas zonas que están invadidas y desmantelando dichas construcciones, y a la vez, recuperando el área que había sido invadida por medio de limpieza junto con las empresas de aseo, en este caso, Pacaribe”, explicó el funcionario.

¿Quién se encarga de acompañar y guiar en ese proceso de traslado? Alberto aseguró que esa reubicación “debe estar liderada por Corvivienda, para que esta entidad se encargue de llevar el proceso de la mejor manera”. Sin embargo, también afirmó que habrá otras situaciones en las que el proceso deberá estar liderado por la Oficina de Atención de Riesgo, cuando ésta “tenga la capacidad de poder dar subsidios de arriendo a las viviendas que estén en riesgo de erosión en masa”.

También es importante considerar esos casos en los que las personas tienen las viviendas como negocios y trabajar conjuntamente con las otras entidades, para que estos habitantes puedan salir de ahí y no tener que recurrir a instancias legales ni a los operativos antes mencionados.

Alberto comentó que EPA formuló un proyecto que se llama “Recuperación de áreas ambientalmente degradadas”. Este proyecto está enfocado en atender el cerro a través de tres metas del Plan de Desarrollo Distrital ‘Salvemos juntos a Cartagena 2020 – 2023’.

Con esto también se pretende recuperar el mayor número de áreas posibles del cerro y realizar operativos de restitución de espacio público y jornadas de limpieza. También cabe resaltar que, por medio de estas acciones, ya se han podido recuperar alrededor de unas cinco hectáreas, es decir, cincuenta mil metros cuadrados, dejando así un impacto positivo en trescientas familias, aproximadamente.

Este impacto consiste en la generación de conciencia ambiental, cuidado del medio ambiente y, por supuesto, disposición de los residuos sólidos.

De esta manera, también se han recuperado zonas en las que había invasiones, pero que no estaban habitadas. Alberto aclaró que hay que enfatizar también que, en este caso, el Establecimiento Público Ambiental puede, a través del Ecobloque, intervenir directamente al lugar cuando la vivienda no está habitada. Cuando están habitadas, ya hay una obligación de recurrir a los medios legales que debe liderar la Inspección de Policía, lo cual es un proceso mucho más demorado y complicado. En muchas ocasiones, estas casas que no son habitadas, son casas de madera, unas; otras son cambuches, y otras tantas podían funcionar como “ollas de droga”.

El objetivo que continúa para estas partes de la montaña que se han ido despejando, es la siembra de la mayor cantidad de árboles posibles. Lo cual, evidentemente, se lleva a cabo luego de que el EPA se encargue de realizar los estudios y análisis pertinentes. Lea además: ¿Qué ha pasado con la reubicación de comunidades de La Popa?