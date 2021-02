Alcalde Dau reitera solicitud de levantar talanqueras para camioneros

El pasado 22 de febrero, la Concesión Vial de Cartagena S.A. decidió rechazar la solicitud que le hizo el alcalde William Dau argumentado que “no encuentra ninguna razón ni justificación legal para levantar de forma total las talanqueras, toda vez que ello implica el cese de la operación sin que exista una causa legal”.

“El concesionario no otorga a su solicitud el consentimiento que requiere la ley 105 en el sentido de la medida de “(...) incluir de la exención de pago a los vehículos de categorías III, IV y V (..)”, ya que no encuentra ninguna razón ni justificación legal para levantar de forma total las talanqueras, toda vez que ello implica per se el cese de la operación sin que exista una causal legal”, se lee en el documento radicado por el abogado apoderado de la Concesión, Julio José Orozco.