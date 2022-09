Altas tarifas de luz: carta a Petro y anuncian plantón

Para el próximo 15 de septiembre se tiene programado un plantón contra Afinia en Cartagena por el alza en las tarifas de energía, ya que ciudadanos denuncian que los recibos han aumentado hasta en un 50%. El punto de encuentro será la sede de esa empresa en la bomba El Amparo, a las 7 a. m. (Lea: Petro cuestiona altas tarifas de energía: alcaldes responden)

Las molestias contra las tarifas de energía no son exclusivas de la capital de Bolívar, sino un problema generalizado que está tocando las fibras de los habitantes de la región Caribe, a tal punto que los costeños han tenido que cambiar sus “costumbres” para ahorrar energía. “Para ahorrar me tocó tener un termo con agua fría fuera de la nevera para no tener que abrirla”, dijo Nelcy Berrío, habitante de San Pedro Mártir. (También le puede interesar: Dau rechaza propuesta de Pumarejo de protestar contra altas tarifas de energía)