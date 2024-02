Arquidiócesis de Cartagena entregó dos viviendas a adultas mayores en Turbaco

La Arquidiócesis de Cartagena, desde la Pastoral Social, hizo entrega oficial de las primeras dos casas en el municipio de Turbaco, que hacen parte del proyecto “Construcción de 6 unidades básicas de viviendas en las comunidades de Pasacaballos y Turbaco”, ejecutado por la Arquidiócesis y financiado por las entidades Orden de Malta Colombia y Zona Franca Argos S.A. Lea: Lanzan campaña para que la emisora Minuto de Dios no desaparezca de Cartagena

Imagen de cómo estaban las viviendas antes de la ayuda. //Foto: Cortesía

El proceso de reconstrucción de las viviendas tuvo una duración de 2 meses y una inversión de 40 millones de pesos colombianos para cada una.

Durante el tiempo de la construcción, las beneficiarias y sus familias fueron trasladadas a otros espacios en donde se les aseguró no solo el pago del arriendo sino, además, servicios públicos y alimentación.

Estos gastos fueron asumidos por la Arquidiócesis de Cartagena.

"Me siento en la gloria, porque lo mejor es que no tengo que pensar en que me van a echar, o que no tengo para pagar arriendo", fueron las palabras de la señora Sixta mientras tejía una mochila en tiras de tela vieja.

Por su parte, el sacerdote Elkin Acevedo, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, expresó: “Importante que podamos realizar intervenciones que no solo se centran en la construcción de la casa, lo valioso no son los muros, sino que la razón de ser son las personas como la señora Marina y la señora Sixta, quienes, efectivamente tienen mayor necesidad, a propósito de los que nos pide el evangelio de realizar acciones preferenciales por los más pequeños, los más pobres”.