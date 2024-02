¡Atención! Arranca desmonte de los peajes en Cartagena

En la tarde de este martes, 27 de febrero, arrancó de manera oficial la desinstalación de las casetas en los peajes de Ceballos y Manga, las cuales continuaban en pie a pesar de que el cobro no se estaba realizando desde 2021. Lea aquí: mediados de febrero tumbarían las casetas de peajes en Cartagena

“Esto es un mensaje que lo que prometemos en campaña no se queda en gritos electorales o para ganar simpatizantes, y luego ser incoherentes o ignorar el clamor de tantas personas que llevan años luchando contra los peajes en Cartagena. Juramos que no habría más peajes en la ciudad y el inicio del desmonte de las caseta es el primer peldaño para cumplirle a la gente”, manifestó Dumek desde Ceballos.

El mandatario local aseguró que su administración no solo demolerá las casetas ubicadas en Manga y Ceballos, sino también los otros dos peajes ubicados en Mamonal: La Heroica y Corralito de Piedra.

"Si bien es cierto que ha habido propuestas de aprovechamiento diferente para las estructuras, y así no incurrir en gastos del desmonte, dejar esas casetas lanzaría un mensaje ambiguo y tibio sobre nuestro compromiso con el Comité Antipeajes y con todos los que se asolearon y se manifestaron en contra de esto. Desmontar es la única manera que nuestro gobierno visionó para mandar un mensaje claro y contundente: en Cartagena no se harán más obras con recursos obtenidos por el cobro de peajes", añadió el mandatario.

Tras el desmonte definitivo de estas estructuras, el mantenimiento del Corredor de Carga será asumido por la Alcaldía de Cartagena, que buscará fórmulas para poder mantener la vía y ejecutar obras complementarias sin que afecte recursos destinados a obras de inversión social.