¿Cómo funcionará el pico y placa este Jueves y Viernes Santo?

Durante el Jueves Santo y Viernes Santo el pico y placa no regirá para los vehículos particulares y motocicletas. Estos podrán circular por las vías de la ciudad sin ninguna restricción.

El pico y placa sólo estará vigente para taxis. Es decir que el Jueves Santo no podrán salir los vehículos de servicio público individual que sus placas terminen en 7 y 8, mientras que el Viernes Santo no podrán hacerlo los terminados en 9 y 0.

Es de recordar que el horario de restricción es desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente y durante la misma podrán circular los taxis que se encuentren en labores de mantenimiento, los cuales deberán desmontar la silla trasera y portar un aviso en el vidrio frontal: “Vehículo en mantenimiento por pico y placa”.