Dos meses de silencio sobre estudios de edificios ilegales de los Quiroz

A finales de agosto pasado una noticia estremeció a decenas de familias y a toda la ciudad: el Distrito anuncio como alternativa viable la demolición de los edificios Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa, que fueron levantados ilegalmente por la familia Quiroz, todo esto luego que la Universidad Nacional le mostrara a la Alcaldía los resultados de un estudio estructural y de sismorresistencia a estas estructuras, que apuntaban un alto riesgo de desplome. (Lea aquí: Aún no socializan estudios de edificios en riesgo de los Quiroz).

Desde ese momento, los copropietarios en estos inmuebles esperan que la Alcaldía les socialice el diagnóstico de la Universidad Nacional, pero hasta el momento se han quedado con el trago amargo de la demolición, del que se enteraron a través de medios de comunicación. Según explicaron, la actuación del Distrito se ha limitado a pedirles que recojan los resultados en físico, sin darles detalles de los resultados, lo que les genera desconcierto teniendo en cuenta que la opción contemplada inicialmente fue radical.

“Ellos han debido socializar y resolver las inquietudes, ya que hay cosas técnicas que no entendemos. Al consultarle a Gestión del Riesgo nos dijeron que no había quien socializara, porque la Universidad Nacional no tiene voluntad, ya que esta labor no estaba como obligación del contrato. Ya ha pasado mucho tiempo y no nos dicen nada, ese asunto como que quedó para la próxima administración”, manifestó a El Universal uno de los propietarios afectados.