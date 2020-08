El camino de Cartagena hacia la superación del COVID-19

Jairo Yepes, 25 años.

Estuvo hospitalizado por más de dos semanas e incluso llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un cuadro grave de COVID-19. Fue dado de alta el 11 de julio.

“En esos momentos uno entra en depresión, se angustia, se desespera. Nos tienen que bañar, nos limpian, son momentos muy difíciles, estar ahí solos sin la familia. Yo estaba conectado por todo el cuerpo. Gracias a Dios a la siguiente semana empecé a estabilizarme, todo el personal médico se sorprendió, días después me colocaron un respirador más pequeño y más tarde empecé a hacer terapias respiratorias. A los 12 días me pasaron para piso y empecé a hacer cosas por mí mismo”. (Lea: “Tengo 25 años y casi me muero, esto no es un juego”)

Octavio Martínez, 27 años.

Estuvo 13 días hospitalizado. Dice que probablemente adquirió el virus al salir a reclamarle unas medicinas a su mamá y un asma de base complicó todo. El 16 de julio recibió su última prueba PCR con resultado negativo.

“Seguramente me contagié en una salida necesaria. Todos los días, desde mi trabajo en casa, compartía a la ciudadanía qué hacer para no contagiarse. Las medidas en casa se seguían al pie de la letra. Sin embargo, el virus entró. Un asma de base complicó todo. Aquí es donde uno valora algo tan simple: respirar bien”.

Pablo Cabarcas, 57 años.

Tres semanas hospitalizado. Pasó por UCI y su familia también se contagió. Hoy ya están todos en casa, sanos y recuperados.

“Yo trabajo en el Mercado de Bazurto. Cuando empecé a sentir los síntomas sospeché que tenía el virus porque la verdad es que no tomaba todas las precauciones necesarias y por eso no me sorprendí al enterarme de que la prueba dio positivo. Nunca pensé que me iba a morir. Siempre fui entusiasta a pesar de todo. Lo que más me dolió fue no poder ver a mi familia y saber después que también padecieron este horrible virus”.

Rosalba Caro, 82 años.

Estuvo 16 días internada en el Hospital Universitario del Caribe (HUC) tras se remitida del centro de salud de El Pozón por un fuerte dolor abdominal. Fue dada de alta en el mes de junio.

“Fue una situación difícil para mí, pero nunca perdí la esperanza en Dios. Él siempre está conmigo y eso me ayudó a salir adelante. Mientras me tenían en observación en el hospital, los médicos y las enfermeras no se despegaban de mí. Me atendían y me consentían. Me tenían pechichona”. ([Video] A sus 82 años, doña Rosalba superó el COVID-19)

***

Estas son tan solo cuatro historias de casi 12 mil que hay en Cartagena de personas que han superado el COVID-19, la enfermedad que ya tiene más de cuatro meses de haber llegado a La Heroica y que en general, ha registrado aproximadamente 16 mil casos confirmados, de los cuales tan solo un poco más de 3 mil se encuentran activos.

Este panorama ubica a Cartagena como una de las ciudades a nivel nacional que tienen la menor tasa de reproducción del virus, lo que propicia que cada vez haya menos contagios.

“Las cifras demuestran que el número de días en los cuales duplicamos los casos se ha ido ampliando, las tasas de mortalidad y de letalidad han disminuido, la ocupación UCI también y eso nos indica que estamos a un punto de lograr el aplanamiento de la curva. Nuestra tasa de reproducción es de 1.13. Cuando lleguemos a 1 o bajemos de este indicador podremos hablar de un descenso en la enfermedad”, explica Juan Manuel Benedetti, enlace del Gobierno Nacional para el manejo del COVID-19 en Cartagena.

El médico explica que, estas cifras dan a entender que Cartagena va por un buen camino pero que aún no se puede decir que se ha superado la pandemia.

Lo cierto es que, durante los primeros meses de la crisis, Cartagena presentaba un panorama bastante crítico al ser la ciudad con el mayor número de muertes a nivel nacional por detrás de Bogotá. Hoy ya pasó a ser la quinta. La lista la encabezan Bogotá, Barranquilla, Cali y el municipio de Soledad (Atlántico). De igual manera en aquel entonces la ciudad llegó a tener incluso una ocupación UCI del 80%, la cual ya bajó al 56% por aumento en el número de recuperados y la habilitación de nuevas unidades.

Podría decirse que la situación de Cartagena tuvo su mayor desliz en el mes de mayo, cuando el entonces director del Dadis Álvaro Fortich presentó su renuncia al cargo, lo que dejó al Dadis en un limbo administrativo y obligó al alcalde William Dau a gestionar un encargo en una carrera contra el tiempo.