El deterioro y la inseguridad persisten en el Parque de la Comida Caribeña

“Al lado de esa construcción hay un caño completamente contaminado, lleno de aguas putrefactas y basuras. Esa contaminación ambiental está afectando grandemente a nuestros niños y adultos mayores, realmente este abandono del Distrito ha desmejorado la calidad de vida en este sector de El Espinal”, añadió el presidente de la JAC. Lea: La Sijín ya no funcionará en El Espinal, conozca para dónde se va

El Universal consultó a la OAGRD para conocer por qué no se había realizado la anunciada mudanza, y la respuesta entregada desde la entidad fue que “el Parque de la Comida Caribeña no se intervino porque, a pesar de existir los recursos y la voluntad de la OAGRD, esta oficina no tiene la delegación para contratar este tipo de intervenciones. Por ello, el proceso se dilató entre las dos dependencias del Distrito responsables de contratarlo. Ante dichas demoras, se tomó la decisión desde la OAGRD de no continuar con el proceso”. Lea: En el callejón El Retiro se sienten abandonados por el Distrito