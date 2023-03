“El poder judicial en Cartagena ha intentado cortarme las alas”: Judith Pinedo

“Esto que me han hecho a mí claramente se llama Lawfare, que es utilizar la ley de manera ilegitima, hacer una guerra ilegal para darle apariencia de legalidad y acabar con una figura política que no está de acuerdo con lo que ellos consideran que es así. Una cosa es que haya un denunciante político o politiquero, pero otra muy grave es que lo que hizo ese denunciante haya encontrado eco de manera tan precisa en una Sala Penal de un Tribunal, eso es grave”, añadió la ‘Mariamulata’, quien fue alcaldesa de Cartagena entre los años 2008 y 2011.

A la pregunta de si vendrán demandas de su parte en contra del Estado por la injusticia que se cometió con ella, respondió que aún no lo ha decidido, porque "hace dos años no tengo teléfono, hace dos años no tengo comunicación, hace dos años veo a mi familia cada ciertos días, de manera que ahora me toca ponerme a mirar qué hacer. Los mismos que me metieron en esto son los que más saben de qué manera hemos defendido a Cartagena y a los bienes de la ciudad".