El transporte público subió $100, ¿ya lo sabía?

Señor, le faltan 100 pesos. Ya el pasaje está en $2.500”. Esa fue la frase que el conductor de un bus de ruta San José de los Campanos - La Boquilla, le dijo a José Luis, ayer en la mañana, cuando él se dirigía a su lugar de trabajo.

José, un poco desconcertado por lo ocurrido, le dijo al conductor que él no había escuchado que el pasaje del transporte público hubiera aumentado, sin embargo, para no llevar la contraria, accedió a dar los pesos que faltaban.

Caso similar le ocurrió a Marlene, quien tomó una busetas de Cootrasurb para dirigirse a La Carolina a visitar a su hija y vaya sorpresa se llevó cuando el ayudante del bus no le devolvió los $100 que restaban y solo se limitó a decirle: “Mire el cartel, ya subió”.

“Yo estaba ahí de pie esperando los $100 vueltos, pues esos pesitos siempre ayudan y más ahora que la situación no está tan buena, pero el muchacho al verme ahí, lo que me dijo fue que ya había subido y me mostró el cartel. Eso me tomó por sorpresa, pues no había escuchado en ningún medio sobre esta alza”, comentó la señora Marlene.

Así como estas dos historias, fueron muchas más las que El Universal conoció, por eso consultó con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para conocer si efectivamente había decretado el aumento del pasaje en las rutas de transporte público colectivo y la directora nos indicó que sí, que el decreto se había firmado el 27 de agosto.