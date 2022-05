Elecciones en Cartagena: ¿Alto riesgo electoral?

May 27 - 11:30

May 27 - 15:59

May 27 - 17:19

Puesto de votación

El dolor de cabeza para muchos ciudadanos es que desconocen el lugar o la mesa donde deben acercarse para depositar su voto.

La Registraduría Nacional del Estado Civil recomienda a los cartageneros consultar el sitio y la mesa de votación antes de salir de casa para prevenir inconvenientes y evitar aglomeraciones.

Para conocer su puesto de votación puede ingresar a la página https://eleccioncolombia.registraduria.gov.co/ ubique la casilla lugar de votación, le da clic, digite su documento de identidad, le da continuar ¡y listo! No obstante, el domingo habrá carteles y orientadores que le podrán ayudar en caso de no poder consultar en línea la información. En su celular también puede descargar la aplicación móvil “Infovotantes” y realizar el mismo procedimiento. No olvides llevar tu documento de identidad.

Las mascarillas

Jorge Cardona, registrador delegado de Bolívar, informó que al igual que las elecciones de Congreso, no se exigirá el carnet de vacunación y que el uso de tapabocas está de acuerdo a la normatividad vigente, es decir, en Cartagena es obligatorio en lugares cerrados.

“Para las elecciones continuamos con la medida de uso de mascarillas en lugares cerrados porque son salones y aquí en Cartagena no hemos alcanzado el 40% de refuerzo”, aseguró Ana Margarita Sánchez, directora operativa de Salud Pública del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).