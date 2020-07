En Cartagena empieza a escasear la Ivermectina

No la recomiendan

La situación genera incertidumbre en los pacientes que sí la necesitan para tratamientos contra enfermedades como estrongiloidiasis, entre otras, quienes pueden verse perjudicados en caso de agotarse definitivamente este fármaco.

Profesionales de la salud consultados por El Universal expresaron que automedicarse y consumir Ivermectina sin prescripción médica es irresponsable y puede tener efectos adversos en el organismo.

“Los protocolos de manejo siempre han dependido de la experiencia grupal y no individual, no se pueden hacer recomendaciones sin un periodo de prueba y aprobación científica. En el caso del COVID-19 es un virus que apenas estamos conociendo y no existe tratamiento efectivo comprobado. La ciencia médica está haciendo análisis y se están probando medicamentos que se usan para otras enfermedades, pero no hay confirmación de ninguna efectiva contra el COVID. Por ejemplo, el sildenafil lo usaban para afecciones pulmonares y después descubrieron que servía mejor para la disfunción eréctil. Pero en el caso de la Ivermectina hace muchos años se usa para combatir los piojos, la sarna, parásitos, no solo en humanos sino con usos veterinarios, hoy por hoy no se puede confirmar que sirva para el COVID, no hay ningún estudio que lo demuestre. Al contrario, su uso desmedido podría tener secuelas graves para la salud como daños hepáticos, discrasia sanguínea o alteraciones neurológicas”, argumentó el reconocido doctor Henry Vergara Sagbini.