“En el desalojo vulneraron todos nuestros protocolos”: líderes de Islas del Rosario

Una inesperada y desagradable sorpresa se llevaron en la mañana de hoy los habitantes de Isla Grande, en las Islas del Rosario, cuando llegaron los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y miembros del ESMAD a materializar un operativo de desalojo de los predios ocupados por el ecohotel Gente de Mar. La comunidad se volcó al sitio para defender los intereses de los propietarios del lugar y de sus familiares, ya que el 90% de los trabajadores son nativos. En la diligencia hubo enfrentamientos que dejaron a un par de personas heridas, las cuales debieron ser atendidas en el centro de salud de esa zona insular de Cartagena. "Hoy viendo el predio tan bonito y lo que representa, obviamente ya lo quieren expropiar para dárselo a terceros. Han pasado por encima de todos, incluidos los nativos que son quienes deciden qué acciones se toman en el territorio. Llegaron haciendo el desalojo sin notificarnos a nosotros como dueños del predio ni a la comunidad. Ya lo habían intentado antes y no pudieron, esta vez vinieron a lo mal, agrediendo a todos. Que Colombia se entere de lo que está pasando, ellos no tienen la documentación legal que acredite ese desalojo, y no tienen respeto por la cultura étnica y ancestral de los habitantes. Hacen una posesión a la fuerza bruta", se quejó Yuliana Guerrero, funcionaria de Gente de Mar.

Al respecto, desde la ANT respondieron que se trató de la recuperación de un predio baldío de la Nación tras un proceso que tardó 11 años. También aseguraron que allí hace 25 años funciona un hotel construido por un particular de manera ilegal. "Hoy logramos la recuperación material de este predio que fue ocupado y construido de manera ilegal por una persona condenada por la justicia por despojo a los anteriores ocupantes. Estamos dialogando con la comunidad nativa y trabajadores para garantizar que sus actividades económicas no se vean afectadas y puedan seguir ejerciéndolas con el nuevo operador", explicó Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras. Indignación en la población A las voces de rechazo de los propietarios de Gente de Mar por la forma en que ocurrió el operativo se sumaron las de los nativos de Isla Grande, quienes reprocharon la vulneración de sus derechos por parte de la ANT y el desconocimiento que los funcionarios tienen de los protocolos que rigen en ese territorio ancestral. Dayana Medrano Molina, representante legal del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario, señaló que: "Hemos tenido diferentes acercamientos con las autoridades nacionales respecto a la recuperación de los predios de las Islas del Rosario y no solamente de Gente de Mar sino de todos. Y en esa medida hay que recordar que tenemos unos protocolos para cualquier tipo de recuperación y en esta diligencia de hoy han sido vulnerados todos. A nosotros como autoridad étnico territorial no nos han notificado del actuar de hoy, por eso hubo enfrentamientos entre las autoridades y la comunidad negra de las Islas del Rosario, incluso hay rumores de que estos predios de Gente de Mar ya están direccionados a un tercero llamado Tequendama, es algo que aquí no han socializado con nadie".

El predio tiene una extensión de 4 hectáreas + 2.991 metros cuadrados. Cuenta con dos edificaciones de dos plantas con habitaciones, kioscos, cabañas y un muelle.