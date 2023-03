“En mi último año hay un afán por robar”: Dau en Fedemunicipios

Este 29 de marzo de 2023 se instaló en Cartagena el Congreso Nacional de Municipios, organizado por la Federación Colombiana de Municipios. En su discurso, el alcalde William Dau manifestó que “le quieren meter el dedo en la boca para robar al Distrito”.

“He notado que en mi último año de gobierno hay un inusitado afán de robar, gente intentando meterme el dedo en la boca. Gente que piensa si no robo ahora se me va la oportunidad. Lo veo en todos lados, lo veo en las secretarías, en diferentes dependencias del Distrito, lo veo en el Concejo de Cartagena que no deja de entorpecer a contratistas hasta que no se les de una coima”, indicó Dau. Lea aquí: “Hasta los europeos no vieron nada malo”: Dau defiende a González-Forero