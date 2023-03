“Eran 10 y me pusieron navajas”: atracan a estudiante en el Día de la Mujer

Tivisay había terminado su jornada de clases alrededor de las 8 de la noche y se dirigió a la estación de Transcaribe más cercana. “Iba a coger el Transcaribe por los lados de Surtigas en El Líbano. Caminé hasta allá porque por ahí no pasan tan llenos (ya que si lo cojo en los Cuatro Vientos no puedo entrar, porque no cabe la gente). Yo iba llegando a la esquina donde está ubicada ‘La Rockola’, un estadero que está en toda la avenida, cuando de repente, pasaron exactamente 10 muchachos en estado de ebriedad, armados con botellas y navajas. Ellos podían tener alrededor de 18 o 20 años. Tenían gorras y estaban en pantaloneta. Algunos y comenzaron a intimidarme, me jalaron el bolso y uno de ellos me desabrochó el pantalón para intentar quitarme el celular de donde yo lo tenía escondido. Cuando vieron que venían motos y podían darse cuenta del atraco, me empujaron y yo caí en la carretera. Inmediatamente salieron huyendo, vi que se metieron por el barrio Boston y entraron por el callejón que está al lado de Unitecnar”, relató la joven a El Universal.

De no ser por un mototaxista que circulaba por la avenida, Tivisay la habría pasado peor. “Afortunadamente recibí ayuda de un mototaxista que iba pasando en el momento, él me llevó al CAI más cercano, pero la respuesta que me llevé de la Policía me dejó desconcertada. El policía de turno me dijo que lo que tenía que hacer era cuidarme un poco más, que no estuviera dando papaya por ahí, no mostró la más mínima preocupación por la situación. Seguramente esos jóvenes le habrían hecho lo mismo a más personas anoche”, indicó Figueroa.