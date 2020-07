“Estamos en proceso de contratación para comisarías de familia”: Distrito

Desde hace una semana las nueve Comisarías de Familia que existen en Cartagena permanecen cerradas. La atención al público en medio de la emergencia por el COVID-19 es limitada ante la falta de un equipo interdisciplinario e implementos de trabajo y elementos de bioseguridad requeridos para brindar una óptima atención al público.

El comisario Edwin Marsiglia refiere que la situación de estas entidades sigue siendo “crítica”. Lea: Comisarías de Familia, cerradas a partir del lunes

“Estamos atentos a lo que la administración pueda generar para tratar de resolver la situación de las comisarías. Hasta ahora se avanzó un poco en lo que tiene que ver con elementos de oficina. Ya contamos con papelería y eso indudablemente es positivo pero no es la esencia”.

Explica que lo crucial es la contratación del equipo interdisciplinario (psicólogos, trabajadora social, médico, abogados) para llevar a cabo los procesos administrativos que puedan proteger de forma integral a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

“La esencia nuestra es la contratación de equipos interdisciplinarios porque estos equipos son nuestro apoyo para que podamos emitir los fallos o entregar las órdenes de acuerdo a los procesos que estemos desarrollando. Eso todavía hasta en el aire”, sostuvo.

El comisario fue enfático en que la carencia en materia de equipo interdisciplinario dificulta la recepción de nuevos casos que se presenten en la ciudad.

“Nosotros estamos asistiendo a las comisarías en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. para adelantar únicamente procesos que sea posible hacerlos sin las intervención del equipo interdisciplinar. Casos nuevos no se están recibiendo porque es imposible. Por ejemplo, lo primero que se hace cuando se trata de casos que involucren niños es ordenar al equipo interdisciplinario que hagan la verificación de derecho. De allí parte toda la esencia para poder abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derecho o no abrirlo. Pero esa decisión nuestra debe ir acompañada de dicho equipo”.

Marsiglia agregó que todavía no cuentan con elementos de protección necesarios en el área de trabajo y las falencias en recursos informáticos es deficiente.

“Nos han entregado elementos de bioseguridad pero no son suficientes tampoco encierra lo que uno puede considerar como un protocolo. Es decir, hasta ahora ningún experto de la Alcaldía nos ha capacitado frente a la atención a usuarios en medio de la pandemia. En la parte informática carecemos de lo mínimo. Muchos computadores no son los más adecuados, hay Comisarías que no tienen siquiera acceso a internet”.

La situación en estas entidades llevó a la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar lanzar un SOS al Distrito para que se realice el proceso de contratación de los profesionales y las comisarías continúen prestando sus servicios. Lea: “El problema de las Comisarías de Familia en Cartagena es complejo”

“Estamos en proceso de contratación”.

David Múnera, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, aseguró que el proceso para contratar el equipo interdisciplinario para las Comisarías de Familia se encontraba suspendido por un “trámite legal”.

“Estamos en proceso de contratación. Tuvimos que atravesar por un proceso de armonización entre el plan de desarrollo que se venció y el nuevo plan de gobierno de William Dau que fue aprobado por el Concejo. Por esta razón teníamos suspendida la contratación por inversión en el tema de justicia, es decir un trámite legal que necesitábamos resolver”.

Reiteró que existe voluntad del Distrito para agilizar este trámite con el objeto de que las nueve comisarías de la ciudad ofrezcan atención a la ciudadanía de forma ininterrumpida.