“Exigimos el retiro del Cuartelillo de Olaya y que nos devuelvan el inmueble”

“Allí no debería funcionar ningún centro de detención de delincuentes de alta peligrosidad, no es una cárcel, es una sede de la Junta de Acción Comunal del sector Central de Olaya, que es la propietaria de ese inmueble desde 1972. De ello se tienen las escrituras públicas, lo compró la junta de ese entonces por 80 pesos gracias a los auxilios parlamentarios, y en 1998 la presidenta del momento lo entregó en comodato a la Policía Nacional para dormitorio de los uniformados que venían de afuera. El alcalde de Cartagena era Nicolás Curi y de inmediato se hizo no solo la estación de Policía, sino una cancha deportiva y una sede para los adultos mayores. Hoy la cancha permanece llena de niños jugando, la sede del adulto mayor permanece llena de abuelitos; atrás también está la Policlínica de Olaya, al lado hay un colegio y al frente se encuentra el parque principal, lo que indica que esta no es una zona apropiada para tener recluidos a delincuentes de alta peligrosidad”, aseguró el dirigente comunal.