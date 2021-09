Familias en Acción: Nuevo caos por asistencia masiva al Coliseo de Combates

“Sigue la desinformación, las personas se dejaron llevar por los rumores que iban a salir del programa y hay que recordarles que eso no es cierto. Estamos bien de tiempo y las personas que no alcancen a ser inscritas en esta primera etapa, podrán hacer su inscripción sin ningún inconveniente en la segunda etapa que se hará en el 2022 cuando finalice la contienda electoral. Hoy el operador tuvo que implementar un plan de choque para controlar”, sostuvo el DPS.

Así mismo, el llamado de la entidad a los cartageneros volvió a ser el mismo: no acudir sin cita previa, pues el agendamiento es requisito fundamental para ser atendidos en los puntos habilitados.

Llamado enérgico del Distrito

El alcalde William Dau mostró su molestia y a través de un video en sus redes sociales confesó que le hizo un llamado enérgico a la directora del DPS para que resuelva cuanto antes la situación.

“Las demoras en la inscripción a Familias en Acción son en todo el país y como era de esperarse ya se armó el escándalo. En Cartagena se han demorado mucho, han debido empezar hace como dos meses y no han comenzado, están requeteatrasados, tienen plazo hasta el 31 de octubre para eso. Le escribí por WhatsApp a la directora del DPS diciéndole que por favor procure cuidar los intereses de las familias más necesitadas de Cartagena, que no los vaya a dejar desamparados y que le abra el ojo a ese contratista porque a mí no me gusta lo que está pasando hasta ahora. Que no vengan después a decir que nosotros no les dijimos. Espero que se solucione bien y favorablemente para los cartageneros”, expresó Dau.

Sin garantías

La Alcaldía de Cartagena, a través del enlace Distrital para Familias en Acción, Édgar Arrieta, dijo que ayer 15 de septiembre hubo un acercamiento con los directivos del DPS Bolívar y el contratista para lograr unos acuerdos técnicos y operativos que garanticen un buen ejercicio en el proceso de inscripciones, pero todos fueron incumplidos.

Arrieta indicó que, por ejemplo, no se ha dado apertura de cinco puntos de atención en Cartagena. Hasta la fecha solo dos puntos tienen atención al público: barrio Bicentenario y Coliseo de Combate.

“Tampoco se tomaron medidas de seguridad para garantizar el orden público en los dos sitios de inscripción, tales como instalación de separadores, señalización, vallas informativas, etc; no tomaron medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19; no se ha contado con acompañamiento de la fuerza pública y organismos de socorro como Cruz Roja, y la APP de agendamiento tiene errores que impiden a la ciudadanía organizar su atención en el proceso de inscripción”, precisó el funcionario.