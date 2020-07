Glorieta de La Esperanza es una ‘selva’

El lugar quedó embellecido con plantas, senderos, espacios recreativos y máquinas biosaludables para uso de las comunidades vecinas, pero no ha tenido el mantenimiento debido y por eso hoy luce abandonado y destruido.

“Esa obra la ejecutó Edurbe cuando estaba encargada en la Alcaldía Mayor Yolanda Wong y en la Alcaldía Local Gregorio Rico, pero como tal nunca hubo una entrega oficial del proyecto. Los trabajos se hicieron y ya, la comunidad nunca los recibió formalmente. Han pasado casi dos años y no hay dolientes, las máquinas no sirven, las maticas se crecen y nadie las poda. Allí hay consumo de drogas, los delincuentes se escoden para atracar, incluso adentro se meten parejas a sostener relaciones sexuales”, agregó León.

Antes y durante la pandemia del COVID-19, el lugar no ha sido podado y las plantas tienen alturas que superan el metro. Además, los pasillos internos están saturados de basuras y los olores que se perciben son nauseabundos.

Sin dolientes

El año pasado, desde la Alcaldía se dio a conocer el listado de 41 parques y zonas verdes de la ciudad que serían apadrinados por la empresa privada, y en el mismo no figuró esta glorieta que une a los barrios La Quinta, Alcibia y La Esperanza y que está en un punto neurálgico de Cartagena por donde diariamente transitan cientos de personas.

“Los elefantes blancos no solo son los hospitales o los colegios que no han arreglado, esta glorieta también puede llamarse un elefante blanco porque no ha servido para mucho, nunca ha tenido mantenimiento y continúan los mismos problemas de antes”, finalizó la líder comunal.