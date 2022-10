Grietas en paredes e inundaciones, tremendo drama en el colegio ‘Techo Rojo’

Allí, los padres de familia, directivas y estudiantes han aguardado pacientes respuestas positivas del Distrito tras el llamado que le hicieron para que arregle su infraestructura, sin embargo, el tiempo pasa y las soluciones no llegan.

“En el último aguacero se nos metió el agua en los salones y los inundó. Esta es una zona muy riesgosa por los estragos que deja el canal de aguas pluviales que tenemos de vecino. El terreno ha ido cediendo, no funcionan bien los techos, las paredes están agrietadas y hay peligro por todas partes. El colegio está cediendo bastante”, aseguró el coordinador.

Nicolás Canabria, coordinador de la sede, lamentó que en lo que corrido del 2022 no se haya hecho nada al respecto y por ende la situación siga crítica.

“Definitivamente esta infraestructura no da para más, es necesario que se adopten medidas urgentes y definitivas. Si van a hacer una reconstrucción que la hagan, pero que no dilaten más el proceso. Necesitamos brindar un servicio educativo a nuestra población infantil con todas las garantías”, puntualizó Canabria.

Esto responde el Distrito

Desde la Secretaría de Educación del Distrito (SED) se refirieron a la situación del Techo Rojo asegurando que conocen perfectamente sus afectaciones y a que a pesar de haber hecho varias inversiones en cubiertas, baños y otros ambientes escolares, en efecto se requiere de una solución de fondo.

“La Secretaría presentó a mediados del año un proyecto de acuerdo al Concejo de Cartagena para obtener los recursos que permitieran la reconstrucción de esa sede y de otras 20 sedes educativas oficiales en la ciudad, era un empréstito por 40 mil millones de pesos pero el honorable Concejo no lo autorizó. De esa cifra se iban a invertir $6 mil millones en el mencionado plantel. Lastimosamente esa propuesta no evolucionó, sin embargo esta administración no se queda quieta y sigue gestionando los recursos que permitan las reparaciones”, expresaron desde la SED.