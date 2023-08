“Jesús Villalobos, mi padre, ya le pagó a sus acreedores”

Transcurridos 9 años del abrupto fallecimiento del comerciante y empresario del chance Jesús María Villalobos Luna, sus hijos sienten haber recuperado la serenidad, al margen de la medianía en que continúa su caso, ante el temor de que las autoridades no terminen de resolverlo y quede impune. Lea: Dar tierras por impuestos para obras en zona suroriental, le proponen al alcalde

Esa calma espiritual de sus herederos se debe a que “todos los compromisos que obligadamente con su muerte nos delegó mi padre como persona natural y jurídica, ya quedaron saldados, se liquidaron todas las deudas que había con sus trabajadores y también todos los pendientes que heredó ante organismos competentes como la Dian, Cámara de Comercio, parafiscales de distintas entidades estatales como el Sena, y acreedores en general, es decir, mi padre ya no tiene vida jurídica”, explica Jesús María Villalobos Osorio, hijo de ‘El Perro’, apelativo con el cual, de manera popular y extendida, se le conoció siempre en Cartagena y en toda la región norte de Colombia. Lea: En 2014 mataron a ‘el Perro’: ¿9 años después que se sabe de este crimen?

“Ya con esto, mi padre ahora sí puede descansar en paz, se publicaron en distintos medios los edictos que fueron ordenados y se hicieron todos los trámites legales, para liquidar sus empresas y saldar las deudas”, reitera Jesús Villalobos, hijo.

El viejo Villalobos Luna había fundado las empresas ‘Apuestas Permanentes El Perro’ y ‘Jesús María Villalobos S. en C.’, hoy ambas sociedades están liquidadas y las cosas que quedaron se las entregaron a sus hijos.

REMEMORANDO LA HISTORIA

Al ‘Rey del Chance’, como también le decían a Jesús María Villalobos Luna, las balas le apagaron la vida el 16 de mayo de 2014, a sus 77 años de edad, y con el ánimo de perpetuar su memoria, su hijo Jesús Villalobos Osorio gestiona hace rato instituir esa misma fecha como el Día Nacional del Chancero.

“Mi padre estuvo en la actividad de las apuestas durante 55 años, y se manejó mucho en el comercio en general, él comenzó vendiendo candados, también frutas y verduras y otros productos domésticos, en el antiguo Mercado Público de Getsemaní. Lea: “Jesús Villalobos, mi padre, era un hombre visionario”

“Así fundó lo que primero fue Chances El Perro, y luego cambió la razón comercial por la de Apuestas Permanentes El Perro”, relata el hijo mayor de los Villalobos Osorio.

Todos aquellos que conocieron a ‘El Perro’ Villalobos lo referencian como “un hombre que fue muy trabajador, un tipo visionario que generó en el país unos 7 mil empleos entre la Costa y Bogotá, de los cuales en Cartagena fueron 2.500”, recuerda el hijo.

EL PROCESO

La investigación de la Fiscalía Seccional de Cartagena por el crimen de Jesús Villalobos Luna hace 9 años, no avanza “a pesar de que se les ha prestado toda la colaboración para que el caso de mi papá no quede impune. Ese proceso esta detenido”, manifiesta el hijo. Lea: Tres años después, aún no se sabe quién mandó a matar a ‘el Perro’

Jesús Villalobos Osorio dice que no se rendirá y seguirá insistiendo ante la Fiscalía para mover la investigación de la muerte de su progenitor, y de hecho –añade– ocasionalmente visita la entidad acusadora para preguntar al respecto, pero no encuentra avances.