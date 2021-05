La protesta social llegó hasta los sectores populares de Cartagena

Aún cuando hace días la Procuraduría Regional de Bolívar dio a conocer que abrió una indagación contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, por su participación en las marchas en contra de las políticas del Gobierno nacional, el mandatario volvió a hacer presencia en la manifestación realizada ayer. (Lea aquí: Mototaxistas hacen reclamos al alcalde William Dau durante manifestación)

“Mi lealtad está con Cartagena y los cartageneros, la Procuraduría me ha abierto más investigaciones a mí en 16 meses que llevo de alcalde, que lo que le ha abierto a cualquier alcalde en la historia de Cartagena. Si me quieren destituir lo van a terminar haciendo, no puedo evitarlo, me defiendo hasta dónde pueda, pero hasta el último día que yo esté en la Alcaldía, y ojalá sean los 4 años, voy a estar defendiendo a la ciudad y combatiendo la corrupción que trae tanta pobreza”, afirmó el mandatario.

Recalcó que su presencia en las marchas es para garantizar que no haya enfrentamientos.

“Estoy aquí para asegurarme que todo salga bien, que no haya mayores traumatismos. Cartagena ha sido ejemplo para todo el país de cómo es manifestarse libremente de manera pacífica y que no se necesita violencia para ser escuchados”.

Si bien el alcalde estuvo durante casi una hora en la rotonda de La Esperanza no acompañó la marcha porque - según dijo- tenía algunos compromisos en la Alcaldía. Además, cuando la marcha avanzaba por la avenida Santander, el alcalde llegó, conversó con la Policía un par de minutos para verificar que todo estuviera en orden y se volvió a ir.