Las medidas para combatir el brote de dengue que azota a Cartagena

La fumigación, ¿es efectiva?

Si bien, la fumigación es una de las principales medidas que se toman para mitigar la proliferación del mosquito, por sí sola no es suficiente para combatir la epidemia. Según informó en un comunicado la directora del Dadis, Johana Bueno, “la fumigación no es suficiente para combatir el dengue ya que no elimina el mosquito en su etapa de huevo y larva (gusarapo). Además, el insecticida no mata el total de los mosquitos, aunque sí la mayoría de estos. ¡Evitar los criaderos de mosquitos es la mejor opción!”.

En paralelo, el programa de Salud Ambiental del Dadis adelanta cercos epidemiológicos, jornadas de abatización en canales de aguas estancadas, destrucción de criaderos y capacitaciones en las comunidades.

