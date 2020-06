Más de 50 cartageneros atrapados en San Andrés

La cartagenera Viana Margarita Sierra se fue a finales de enero a San Andrés en plan de turista. Su vuelo de regreso estaba programado para el 25 de marzo, pero un día antes cerraron el aeropuerto de la isla y cancelaron todos los viajes. Desde entonces ha permanecido atrapada y ya está desesperada por regresar a su casa en Villas de Aranjuez al lado de sus padres y hermanos.

(Lea: En Cartagena han intervenido 6.512 fiestas desde que se inició la cuarentena).

Ella prácticamente lleva medio año sin ver a su familia, y según dice, sus condiciones en San Andrés no son nada buenas porque no le han dado ayudas estatales y los ahorros que tenía ya se le acabaron. Está viviendo en casa de una señora que conoció en la isla, pero esa persona se quedó sin trabajo y están atravesando aprietos económicos para sostenerse.

“Esto acá se ha vuelto un caos, la situación está difícil para los que no somos de aquí. No nos han tendido la mano. Ya hice todos los trámites ante el Ministerio de Transporte, mis papeles están listos, hay una aerolínea estatal autorizada para hacer los vuelos humanitarios, pero hasta el momento la Gobernación de la isla no nos ha confirmado nada, necesitamos que nos autoricen salir”, sostuvo Viana, de 25 años.