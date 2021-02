“Me tocó el corazón”: Dau reacciona a canción de ‘No a la revocatoria’

La canción “Camina Cartagena” es un tema musical urbano que busca transmitir el sentir cartagenero con respecto a la corrupción. La canción es un rotundo NO a la revocatoria que se adelanta contra el alcalde de los cartageneros William Dau y sale a un día de la audiencia de este proceso. Lea En firme audiencia de revocatoria contra el alcalde William Dau

La canción es una breve historia de algunos de los grandes escándalos de corrupción que han ocurrido en la ciudad dejando el claro que los cartageneros tienen memoria.

Lea [Video] Artistas de Cartagena cantan contra la corrupción

“Desde que me levanté esta mañana me han enviado el video más de 50 veces. Y la verdad es que me parece espectacular, porque es una iniciativa ciudadana que surge sin que siquiera hayan hablado conmigo. Me toca el corazón”, dijo el alcalde Dau a El Universal.

Dau no estaba enterado de la producción de esta canción, y ver el resultado fue una total satisfacción. “Es un espaldarazo ciudadano a mi gestión, así lo siento. Los cartageneros muestran una vez más su apoyo a la administración y que están contra a la corrupción. Esto me da energía para el debate de mañana, así que espérenlo”, expresó el alcalde.