Minuto a minuto: Vigilia Feminista bloquea vía La Cordialidad

Que cartageneros y colombianos enciendan una vela. Esa es la invitación de la Vigilia Feminista Nacional que se realiza a partir de las 4 de la tarde de este lunes en la ciudad. Lea aquí: Paro nacional: movilización feminista este 31 de mayo

“Elevamos nuestras peticiones para que exista negociación con todas las fuerzas sociales y políticas del país movilizadas en el contexto del paro nacional, con el concurso de la comunidad internacional, incluyendo al movimiento de mujeres y feministas”, manifiestan en un comunicado la Red Nacional de Mujeres y la Mesa de Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, organizadoras de la actividad.

Manuela Arvilla, coordinadora de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, afirmó que “en este momento tenemos bloqueada la vía La Cordialidad, en el sentido Cartagena - Barranquilla. Estamos hoy en la Vigilia Feminista a nivel nacional y en simultánea, porque consideramos importante que las mujeres dejemos nuestra agenda en el marco del paro nacional”.

Precisó que “es una agenda que tiene que ver con la desmilitarización, no a la violencia sexual contra las mujeres, no al decreto 575 y en especial, nosotras en Cartagena, estamos exigiendo la no implementación de la Ley 2038, que consideramos que es una ley del despojo, y consideramos también importante abrir un espacio especial a las mujeres y hombres víctimas del conflicto armado, porque siguen revictimizándolos”.

Arvilla aseguró que la política pública dirigida a esta población “no se ejecuta de manera efectiva en la ciudad de Cartagena ni en el país. Consideramos importante visibilizar a la opinión pública esta resistencia que tenemos las mujeres, con hombres aliados”.

En el caso de las víctimas del conflicto armado, por la débil atención y la baja cobertura, los manifestantes exigen:

- Atención adecuada y digna en el Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas (CRAV).

- Reparación e indemnización.

- Planes de reubicación y retorno.

- No a la violencia institucional.

- No a la repetición.

Plantón con manifestación

En Cartagena, el punto de encuentro fue la rotonda de Ciudad Bicentenario.

Sobre el recorrido, las organizadoras precisaron que “en las Torres de Bicentenario tomamos la calle principal hasta llegar a Villas de Aranjuez y la vía La Cordialidad, sentido Cartagena, y nos concentramos en el Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas (CRAV), al lado del Complejo Deportivo de la Gobernación”.

Así va la manifestación

7:25 p.m. Suspenden bloqueos en las vías e inicia el encendido de las velas.