Mototaxista: ¿es buena idea sacar una moto a crédito?

Muchos cartageneros desconocen cómo opera el negocio del mototaxismo en la ciudad. Algunos de los vehículos no son propios, por lo que muchos de los trabajadores informales se ven obligados a alquilar su moto, y trabajar de más para pagar la tarifa que podría estar actualmente alrededor de $25.000 diarios.

Moto, mami; moto, mi tío . Seguramente al salir del centro comercial te has sentido rodeado por un grupo de hombres que se pelean ofreciéndote una carrera. Y aunque para algunos el mototaxismo sea molesto, para otros es un gran salvavidas cuando van tarde a su destino.

En el trimestre móvil agosto - octubre, los desempleados son 53 mil en Cartagena. Por fuera de la fuerza laboral estaban 236 mil, según cifras del Dane. Por lo que es una opción para las personas, en situación de crisis, tomar la decisión de trabajar informalmente y buscar una moto para trabajar, mientras albergan la esperanza de conseguir un empleo formal.

¿Alquilar una moto o sacar un crédito?

Se consultó con algunos mototaxistas de la ciudad sobre si les es rentable o no sacar una moto a crédito y pagarla por cuotas. Las opiniones son divididas; por un lado está Alberto Suárez, recién llegado de Sincelejo, quien se está estabilizando en la ciudad. “Yo tengo mi moto propia, me la traje de donde soy y la estoy pagando a crédito. Si uno se pone a pensar, de veinticinco en veinticinco diarios se hace un hueco. Con esa plata uno paga su moto y no tiene uno que estar viviendo para la tarifa”, dijo Suárez.