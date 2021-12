“No fue una decisión de fondo”: Convial sobre concepto de Contraloría

Concesión Vial

Así mismo, aclara que el concepto de la Contraloría se trata de una imputación que conlleva apenas al inicio del proceso de responsabilidad fiscal y que “por consiguiente es inapropiado partir del supuesto de que hubo alguna irregularidad, en el sentido de que el proceso no ha concluido con decisión definitiva, prevaleciendo la presunción de inocencia del concesionario”.

La imputación del que ha sido uno de los mayores escándalos en Cartagena durante este año, recae contra 4 exdirectores de Valorización Distrital, 4 exgerentes de EDURBE y el contratista Concesión Vial de Cartagena CONVIAL S.A.

Alcanzar la TIR

Debido a que el concesionario se mantiene firme en su postura de que la TIR no se ha alcanzado y que no se ha emitido ninguna decisión judicial que establezca lo contrario, el cobro de peajes continuará en La Heroica y Corralito de Piedra. Convial asegura: “El alcalde William Dau está compelido a garantizar el orden público en los peajes, para que se permita sin ninguna interrupción el cobro hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo”.

Además, aseguran que no recaudar de la tasa obligatoria de peaje produce la grave vulneración a los derechos fundamentales del trabajo y mínimo vital de todo el personal. La concesión reafirma que no se ha alcanzado la TIR como lo manifiesta la supervisora del contrato (Edurbe) y que, según la medida cautelar los establece, seguirá operando las estaciones de peaje habilitadas hasta que se dicte el laudo.

¿Inconsistencias?

Otro de los aspectos que menciona la Concesión Vial sobre el nuevo concepto de la Contraloría es que el ente “estimara un detrimento de $300 mil millones con 36 imputados, para pasar a uno presuntamente de $23.354 millones con nueve imputados”. Según el concesionario, esto es una prueba de que serían ciertas las razones de defensa esgrimidas durante la crisis y hasta el día de hoy.

El concesionario dice que el nuevo cálculo sería inconsistente porque aseguran que la Contraloría “desconoce, para calcular la TIR, las inversiones y gastos para con las obras complementarias, la interventoría de las mismas y el 15% de administración y gerencia de Valorización, realizadas respecto de otrosíes y contratos adicionales donde ya hubo pronunciamiento de autoridad judicial que los revisó sin cuestionamiento alguno”.

De momento, el equipo jurídico de la Alcaldía de Cartagena realiza el estudio del nuevo pronunciamiento de la Contraloría y las consecuencias del mismo para seguir ejerciendo la defensa de los intereses de los cartageneros.