“Nuestros apartamentos tienen filtraciones”

Según los afectados, han librado una batalla jurídica contra la firma constructora para que les resuelva sus inconformidades, pero hasta el momento no ha sido posible obtener las soluciones.

Los denunciantes mostraron las afectaciones internas de sus apartamentos. //Foto: Luis Herrán

De igual forma, los quejosos aseguraron que aún, pese a los casi cinco años que llevan residiendo en Portales de Alicante, no les han instalado las rejas para un encerramiento que garantice mayor seguridad, ni con las áreas comunes como parques o canchas deportivas, que según ellos quedaron inconclusas.

Piden respuestas

“Hemos presentado derechos de petición a los constructora, hemos enviado correos electrónicos y hemos llamado muchas veces a los representantes, sin embargo aún no nos plantean soluciones, no nos dan respuesta alguna. Desde que nos mudamos empezamos a tener inconvenientes con las filtraciones de agua, pero en la actualidad es peor. Los apartamentos de los pisos 3 y 4 son los más afectados aunque algunos vecinos de los pisos de abajo también dicen que se les mete el agua. Todo eso se presenta porque al momento de construir no hicieron una buena impermeabilización, las últimas lluvias nos dejaron más preocupados, las paredes se humedecieron, vivimos con temor”, finalizó Luis Barrios , habitante del lugar.

Este medio intentó comunicarse con representantes de la constructora pero no fue posible el contacto.

Portales de Alicante es un proyecto habitacional construido hace cinco años. Tiene seis conjuntos, cada uno con cuatro bloques en los que hay 324 apartamentos.