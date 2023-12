Ojo con las estafas en diciembre: así operan los grupos de ciberdelincuentes

En un mundo cada vez más conectado, las personas enfrentan una amenaza que puede poner en riesgo sus ahorros. Las estafas a través de mensajes de WhatsApp se han convertido en un problema creciente, y más en la temporada de fin de año.

Un aspecto común de estos estafadores es que no muestran una foto de perfil, utilizan nombres falsos y su número telefónico muchas veces no pertenece a Colombia. Y aunque en su mayoría muchos operan desde aquí, cambian las direcciones y ubicaciones para no dejar rastro alguno.

La empresa S2 Grupo, especializada en ciberseguridad y gestión de entornos críticos, destaca la importancia de conocer el comportamiento de los ciberdelincuentes para poder protegerse adecuadamente e impulsar la seguridad digital.

El equipo de expertos de esta compañía explica que los ciberdelincuentes, para ejecutar sus ataques, emplean las llamadas ‘Técnicas, Tácticas y Procedimientos’ (TTPs) que son comportamientos ejecutados contra las organizaciones víctimas.

“Los profesionales de ciberseguridad deben tener correctamente identificadas las TTPs que usan con mayor frecuencia los principales grupos hostiles que actúan contra las organizaciones, porque es el único camino para implementar herramientas específicas que detecten estas amenazas e iniciar la mitigación del intento de intrusión o de respuesta de incidente”, indica Enrique Fenollosa, LATAM General Manager de S2 Grupo.

Estafas a cartageneros este año

Rosmery Julio y Édgar Villalobos son dos compañeros de trabajo que recibieron una invitación via telefónica para asistir a una cena gratuito en un lujoso restaurante del Centro Histórico. Al llegar notaron algo raro.

“Mi compañera de trabajo y yo aceptamos la invitación porque el restaurante es reconocido y nos generó mucha confianza, aunque tengo que aclarar que el restaurante no tendría que ver en esto, porque cuando llegamos notamos que la supuesta agencia reservó en dicho lugar, al parecer esa es su forma de operar, deslumbrar primero a las personas para luego obligarse a inscribirte con ellos y sacarte la plata de la tarjeta”, contó Villalobos.

Otro caso fue el de María Espitia. Un presunto “trabajador del área de recursos humanos” le indicó a la cartagenera que pertenecía a una empresa que operaba para marcas reconocidas, y que con solo ver unos videos, darles me gusta y enviar screenshots evidenciando la visita, podía empezar a facturar. Solo debía ingresar a un link, para su suerte, con este enlace accedieron a sus datos.