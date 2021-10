Ola de inseguridad y Cartagena sin comandante de Policía a la vista

El ladrón escapó como parrillero en una moto y su rostro y el de su cómplice quedaron grabados en un video de una cámara de seguridad del sector, pero aún las autoridades no dan con su paradero.

Los hurtos no se quedan atrás en la ciudad. La cifra de este año es de 3.700, mientras que en los doce meses de 2020 se reportaron 3.200.

¿Qué pasa con las acciones?

El pasado 21 de septiembre, el alcalde William Dau Chamatt lideró un Consejo de Seguridad en el que se discutió la situación de orden público y se plantearon algunas medidas iniciales para contrarrestar la actividad delictiva.

Algunas de ellas, fueron labores de inteligencia para detectar y desarticular grupos de crimen organizado; intensificar operativos de captura; campañas en puntos estratégicos de la ciudad para prevenir delitos como homicidios, hurtos y fleteos; y aumentar las caravanas de seguridad y la presencia de policías en las calles.

Además, se afirmó que en los próximos días las autoridades se reunirían para definir las acciones concretas, fechas y lugares de los operativos a realizar, pero hasta el momento, más de 15 días después, dicho plan no se ha concretado. (Le puede interesar: Las primeras medidas para contrarrestar la ola de inseguridad en Cartagena)

Desde la Secretaría del Interior se sostuvo que el retraso en el mismo obedece al cambio en la dirección de la Policía Metropolitana de Cartagena, que se dio el pasado 28 de septiembre.

El General Luis Carlos Hernández Aldana, quien solo tenía 10 meses como comandante de la Mecar, fue trasladado a la Metropolitana de Barranquilla, y hasta el momento no se nombra a su reemplazo en Cartagena.

“La administración Salvemos a Cartagena y la Policía mantiene los controles y caravanas. Tan pronto llegue el nuevo comandante se hará una reunión de planeación, se activarán otras acciones y se fijarán las políticas de seguridad”, indicaron desde la Secretaría del Interior.

¿Y el nombramiento?

La Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que debido a los cambios en la cúpula policial hasta la fecha no se ha confirmado quien tomará las riendas de la institución en la ciudad.

Por el momento, sigue como comandante encargado el coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado.

Cabe recordar que el pasado viernes, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, pidió redoblar los esfuerzos para combatir la inseguridad y trabajar en articulación con los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC).

“Observé que todos explican cómo están trabajando en seguridad pero nadie me dice cómo están organizando el plan y si lo están siguiendo. El PISCC se va adecuando a las problemáticas sociales del momento y se trabaja con todas las autoridades de la región respectiva, pero yo no lo veo. En Cartagena está, pero no veo la coordinación de este plan con las estrategias de seguridad ciudadana”, dijo. (Lea aquí: “La sensación de inseguridad es latente”: procuradora Margarita Cabello)

Añadió que “se realizan muchos consejos de seguridad y pocas soluciones efectivas, se necesita que se tomen decisiones, se ejecuten y se cumplan”.