Operativos de control siguen en fase de aislamiento selectivo

Cartagena se prepara para entrar a la etapa de aislamiento selectivo a partir de mañana, la cual no solo pondrá a prueba la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos en seguir las medidas de autocuidado sino también se convertirá en un reto para las autoridades que deberán velar que la ciudad no se salga de control. (Lea aquí: ¡Ojo! Alcaldía aún no expide decreto con medidas para septiembre)

Durante los cinco meses de cuarentena obligatoria se mantuvieron operativos, restricciones amonestaciones por casi un millón de pesos a quienes las incumplieran. Para esta nueva fase el Distrito anunció que se mantiene el pico y cédula de dos dígitos por 15 días más y habrá algunas restricciones.

Por esto, el secretario del Interior, David Múnera, informó que las autoridades aumentarán los operativos con el fin de vigilar que cumplan los protocolos de bioseguridad.

De acuerdo con Múnera serán siete equipos operativos que se desplegaran en las tres localidades, además, habrá un puesto de control en la terminal de transportes y el aeropuerto Rafael Núñez, en donde mañana se reanudan las operaciones.

“Hicimos reunión de todas las instituciones con las fuerzas de seguridad, Policía, Dimar, Armada, Capitanía de Puerto y quedamos en que a partir de mañana vamos a aumentar los operativos en toda la ciudad, tendremos puntos de control en el aeropuerto y la terminal. Se desplegarán siete equipos operativos en las tres localidades para vigilar que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad en los establecimientos de comercio de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Salud”, indicó el funcionario.

Según precisó, estos equipos operativos estarán conformados por la Secretaría del Interior, la Policía Nacional, Gestión del Riesgo, Migración Colombia, personal del Dadis, la Gerencia de Espacio Público y el Datt.

Múnera invita a los dueños de los establecimientos comerciales a cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar sanciones.

“Vamos a recorrer la ciudad todos los días porque necesitamos que los dueños de establecimientos hagan cumplir los protocolos y el que no lo haga será sancionado”.