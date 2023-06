¡Polémica en Blas de Lezo! Hoy, audiencia para saber si se quitan las letras

La querella busca el desmonte de las letras por la supuesta ocupación indebida del espacio público en esa zona. Los querellantes son el ciudadano Lenín Martínez Barrios y el exgerente de la oficina de Espacio Público del Distrito, Camilo Blanco, quien renunció al cargo hace dos semanas. Es de precisar que de parte del Distrito la querella no va directamente contra Dumek Turbay, sino en contra de personas indeterminadas. Lea: Con siembra de árboles: Blas de Lezo arranca recuperación de zonas verdes

“El suscrito inspector de Policía de la Comuna 12 del Distrito de Cartagena, mediante auto del 31 de mayo de 2023, dispuso impartir el trámite previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística y el espacio público descritos en el artículo 135 y 140 de la misma disposición”, se lee en el aviso de notificación emitido por la inspección, en cual se fija para este viernes la audiencia pública sobre el tema.

Reacciones

El Universal llegó al lugar y conversó con varios habitantes, quienes se mostraron contrariados con la noticia.

“Soy vecino con más de 50 años aquí y no entiendo por qué ahora se está dando esa polémica absurda. Si la gente de espacio público considera que hay ocupación irregular, entonces deben darse cuenta que aquí mismo en el parque hay una estación de carros, talleres y otros establecimientos, y sin embargo a ellos ni siquiera los tocan, solo se la ‘velan’ a las letras. No estoy de acuerdo con que quieran quitarlas”, expresó Roque Medrano Cruz. Lea: Los mototaxis no se equivocan: este es el junio más cálido de la historia

De igual manera, Joaquín Gutiérrez considera que las letras “no le están haciendo daño a nadie” y “no le quitan un milímetro de tierra a nadie”. “No entiendo por qué los de Espacio Público quieren quitarlas, esto es esfuerzo de la comunidad, así como el bulevar que está lleno de árboles y plantas. No entiendo por qué unas letras que no están causando ningún perjuicio a nadie van a ser desmontadas”, manifestó el residente.