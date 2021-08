¿Por qué varios ciudadanos bloquearon Avenida Santander este sábado?

Aunque el bloqueo no duró mucho tiempo, porque unas 15 personas fueron atendidas, además de las que ya se tenían previsto, la inconformidad es que sienten que no se está dando una buena atención a los usuarios y por el contrario se le hace pagar más.

Gustavo Araújo, contó a este medio que estuvo desde las 6 de la mañana esperando turno y no se le dio ticket. “Supuestamente yo había llegado tarde a las 6, un muchacho se me acercó y me dijo que estaba desde la 1 de la mañana y que le había tocado el número 19. Yo le digo: ‘y a usted quién lo atendió a la 1 para darle ese ticket’. Había mucha gente como yo, a quienes les guardaron los carros por seguro y técnicomecánica y cuando ya teníamos el papel de que todo estaba listo, no nos atendieron”, relata.

Tras la protesta y el bloqueo de la vía se les dejó entrar, pero ya estando dentro la persona encargada de atender la taquilla de Davivienda cerró porque ya había cumplido con su horario laboral, lo que impidió que quienes solo tenían que pagar el servicio de grúa, no pudieran concluir el proceso y sacar sus vehículos. Esto implicaría pagar más días de parqueo.

Según lo que reportan los usuarios, solo 15 de más de 100 personas fueron atendidas, además de las 30 que ya tenían su turno. Estas personas tendrán que esperar hasta el martes para ser atendidas y pagar el parqueo de los días extra que les corresponde.

El Universal intentó comunicarse con el Datt, pero no fue posible recibir una respuesta.

