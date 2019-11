Procuraduría investigará a Pereira por caso Aquarela

Si bien pudiera parecer que poco se ha avanzado, es de recordar que a su llegada al encargo como alcalde, Pereira, a diferencia de otras administraciones, inició acciones para restituir los 619,59 metros de espacio público ocupados por Aquarela.

De acuerdo con Pereira, la orden de restituir el espacio es para el particular, es decir, de la empresa a cargo del proyecto de vivienda, sin embargo, si esta no cumplía con la orden, la responsabilidad pasaría al Distrito, por lo cual se pretendía hacer el estudio a través de la SCI, pero este no se realizó debido a que entró en vigencia la Ley de Garantías.

“Quiero recordar que la única autoridad que ha tomado una decisión definitiva con relación al edificio ha sido la Alcaldía. La restitución del espacio público debió quedar debidamente ejecutoriada, pero la orden no es a la Alcaldía, es al particular, quien debe restituir y es a él a quien se le debe exigir la restitución en primer término, pero los propietarios no han hecho la restitución amparados en una decisión judicial donde dice que no pueden hacer ninguna intervención, por lo cual la Alcaldía debía hacer la restitución y para eso se contrataría el estudio de la SCI, pero entró la Ley de Garantías y no se podía hacer una contratación porque la modalidad que ellos proponían vulneraba la ley”, dijo el mandatario.

Ahora bien, finalizada la Ley de Garantías, aunque se pretendía hacer el estudio de la SCI, el Distrito definió que no era posible contratarlo, ya que el tiempo para hacer una contratación y la ejecución excedería la vigencia de este año.

“Si hoy el Distrito sale a hacer una consultoría u orden de prestación de servicio, la obra terminaría el otro año y no podemos violar las normas presupuestales a 31 de diciembre”.

El Distrito se amparó en su Secretaría de Infraestructura para definir el método necesario para restituir el espacio público, y esta determinó que el método es la demolición; sin embargo, se aclaró que antes de ejecutar la demolición deben aplicarse estudios especializados como estudios de suelo, estructural, sociales, de entorno, entre otros., lo cual fue informado a la Procuraduría a través de un oficio del 15 de noviembre.

“La Alcaldía sí ha cumplido, lo demostraremos dentro del proceso disciplinario si es necesario, con todas la pruebas de nuestra actuación. Es claro que de junio a octubre no era posible realizar una contratación de esa naturaleza y menos en la modalidad que nos exigía la SCI. Ahora el tiempo no nos alcanza, pero podemos hacer la restitución sin necesidad de contratar algo, sino a través de la Secretaría de Infraestructura”.