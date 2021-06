Retorno a clases: quieren regresar, pero “no están las garantías”

La infraestructura

Según la Directiva No. 5 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional “las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deben expedir los actos administrativos en los que se defina con precisión la fecha de retorno a la presencialidad plena, con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en todas las instituciones educativas oficiales y no oficiales de su jurisdicción”.

Para esto, la Secretaría de Educación se reunió con los rectores de los colegios públicos, donde se tocaron diferentes temas con relación al regreso a las aulas, pero lo principal fue poder contar con la infraestructura idónea para tener a los estudiantes con la distancia necesaria para evitar más contagios.

Pese a que aún no se tiene una fecha clara de cuándo se daría este regreso, desde el MEN señalan que “el regreso a la presencialidad plena está fijado para mediados de julio, fecha en la que estima el Ministerio de Salud que todos los docentes tendrán su esquema completo de vacunación contra el COVID-19”. Lea aquí: Docentes celebran vacunación, pero piden más garantías

En un recorrido realizado por El Universal a diferentes instituciones educativas del Distrito, pudimos constatar que las infraestructuras no son las más adecuadas para recibir a los niños y jóvenes en medio de esta pandemia del coronavirus que vive su tercera ola.

“Nosotros no hemos presentado el plan de retorno, pero estamos dispuestos a hacerlo en los próximos días, pero no lo hemos hecho porque: desde el 6 de julio del año pasado la institución educativa no tiene energía eléctrica y le hemos enviado tres radicados a la Secretaría de Educación, pero no hemos recibido respuesta alguna”, dijo Pedro Navarro Cassiani, rector de la Institución Educativa Omaira Sánchez en La Candelaria.