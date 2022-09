Siete días de bloqueos en el Dique: estas son las pérdidas millonarias

“El bloqueo se está presentando entre San Cristóbal y las compuertas, ya llevan siete días en la zona y por ahí no pueden pasar navieras, planchones, ni ningún tipo de embarcación”, dijo Rafael Valle, alcalde de San Estanislao, Bolívar. (También le puede interesar: Se mantiene alerta naranja en el sur del Atlántico por el canal del Dique)

El temor por el riesgo de inundaciones afecta a toda la subregión del canal del Dique, en San Cristóbal sus calles están inundadas por las filtraciones que produce el hidrovía. “Desde el 6 de septiembre a la altura de San Cristóbal se registró un bloqueo como señal de protesta para que sean atendidos los puntos críticos que están identificados. La protesta no es solo de los habitantes de San Cristóbal sino de todos los municipios de la zona que son afectados por el canal del Dique y que hoy sus calles están inundadas”, aseguró Viviana Rodríguez, personera de San Cristóbal

Pérdidas económicas

La empresa Naviera Fluvial Colombiana en comunicación con RCN Radio Barranquilla, aseguró que cada día de protestas representa pérdidas de $600 millones diarios.

“Son unos $600 millones por día, más la afectación que hay por el riesgo de que, como no somos una empresa grande, esto nos pueda llevar a la quiebra y dejar en el aire a las 275 familias que cuyo sustento depende de su trabajo, pero el impacto no es solo ese, sino que además, una vez que lleguemos a la Bahía de Cartagena, la pérdida se duplica porque va a haber congestión para la operación en el muelle para que nos atiendan. Podría ser el doble del tiempo que permanezca este bloqueo y eso no ha sido contemplado por las personas que están detrás de lo que está ocurriendo”, indicó Pedro Muñoz, vicepresidente administrativo de la compañía.