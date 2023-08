“Tenemos necesidades”: carperos que colocaron sombrillas en nueva playa

Andrés Rico, presidente de la JAC de Bocagrande, le hizo un duro llamado al Gobierno nacional para que se apropie de las obras costeras. “Los trabajadores de las playas están atravesando una situación particular, pues no es culpa del contratista, quien desde hace varios días ha anunciado que los balnearios están terminados, pero por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y Valorización no han sido recibidos. Todas esas demoras no solo afectan a los servidores turísticos, sino al turismo en general”, dijo.

Aseguró que es necesario que se realice un Comité Local de Playas para que se habilite la Playa 4. En lo referente a la Playa 5, indicó que no está de acuerdo con que se habilite, teniendo en cuenta que la mitad de esta tiene un problema de erosión. “El llamado no es solo a la Ungrd, sino al presidente de la República y a todas las entidades del Distrito que están alrededor del proyecto, pues no vemos un interés para abrir esa franja de playa”, concluyó.