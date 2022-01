Todos los colegios en Cartagena deben retornar a la presencialidad

Acosta reiteró que se necesitan recursos para renovar las instalaciones de los colegios oficiales del Distrito. “El tema histórico es algo que no vamos a resolver en este gobierno, porque el problema de infraestructura lo tiene todo el país. Antes los colegios no se construían con las normas técnicas”, dijo.

La funcionaria señaló que a pesar de los inconvenientes los docentes no dejaron de dictar clases: “A los maestros no se les dejó de pagar ni un solo peso. Cuando empezaron a aplicarse nuevos modelos entregamos elementos de bioseguridad y arreglamos los baños de los planteles (...) En la crisis más alta de la pandemia dijimos que íbamos a intervenir las baterías sanitarias”.

Acosta destacó que hay voluntad por parte de la administración y de muchos rectores de retornar a las aulas. “No vamos a alcanzar a terminar todas las intervenciones porque no hay plata suficiente. No quiero engañar a la ciudad, pues no hay dinero, pero tampoco podemos decir que los niños no van a regresar hasta que no nos arreglen los colegios”.

Y reiteró: “Nosotros tenemos que hacer que los niños vuelvan a clases con las condiciones que está la escuela y a medida que nosotros vayamos avanzando con los fondos educativos y recursos, se les irán inyectando”.

El Distrito espera que el Concejo les apruebe recursos para continuar con las adecuaciones de los colegios. “El año pasado el alcalde hizo un préstamo a la corporación por $40 mil millones y lo rechazaron. Sin embargo, lo vamos a volver a presentar este año”, agregó Acosta.