Transcaribe se queda sin puntos externos de recarga

“No prestaremos el servicio”

Pese a la expectativa que los usuarios tenían con la reactivación de las recargas en las sedes de Supergiros, ayer esta empresa anunció que no prestará más ese servicio, debido a que no llegaron a un acuerdo de pago con Colcard, que le adeuda todos los pagos del 2020.

“Esa propuesta inviable de Colcard reitera la falta de voluntad y de compromiso de ellos de cumplir a sus proveedores y a todos los cartageneros, quienes día a día utilizan el sistema de transporte masivo, razón por la cual no se ofrecerá este servicio en nuestros puntos, pese a que tenemos toda la intención de continuar con el recaudo, apoyando al sistema de transporte masivo y a la ciudad, pero esa propuesta que nos hicieron no es aceptable”, enfatizaron desde Supergiros.

Con esto el SITM se queda sin la posibilidad de brindar otras opciones de recarga a sus usuarios, quienes en su mayoría utilizaban este servicio externo para utilizar los alimentadores o las rutas pretroncales que transitan por los barrios de la ciudad.

Con esta nueva crisis en Transcaribe, los más afectados nuevamente son los usuarios, quienes deberán recurrir a otros medios de transporte para poder llegar a sus destinos o en su defecto gastar doble pasaje para poder llegar a una estación, recargar y utilizar el sistema.

“Yo vivo en El Pozón y todos los días uso Transcaribe, pues trabajo en Bocagrande y estaba esperando ansiosa que habilitaran estos puntos de recarga en Supergiros. Ahora me tocará gastar doble pasaje al coger doble transporte, pues me tocará tomar un colectivo que me lleve hasta el patio portal o alguna estación para recargar y acceder al bus”, dijo Yessica Bravo.

Lo mismo opina Luis Villa, quien reside en 13 de Junio y explica: “Cuando no habían recargas me tocaba caminar hasta la estación más cercana, que no está muy cerca, para subir a Transcaribe. Ahora, sin estos puntos de recarga, me tocará gastar más en transporte. Deben pensar en el usuario y buscar pronto una solución definitiva, algo así como puntos propios de Transcaribe en los barrios”.